Полиция задержала пенсионерку, написавшую «ГУР» на Красной площади в Москве

17 июля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Полиция задержала 68-летнюю пенсионерку Фото: Илья Московец © URA.RU Правоохранительные органы Москвы задержали 68-летнюю пенсионерку, которая нанесла аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины) на памятник Минину и Пожарскому, расположенный на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «68-летняя пенсионерка нарисовала аббревиатуру ГУР на постаменте памятника Минину и Пожарскому. В момент задержания у нее был обнаружен баллон с краской», — сообщил представитель правоохранительных органов. По предварительным данным, на это пожилую женщину побудили телефонные мошенники, обещавшие списать с нее долги по кредитам, которые заставили ее взять. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы Москвы задержали 68-летнюю пенсионерку, которая нанесла аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины) на памятник Минину и Пожарскому, расположенный на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «68-летняя пенсионерка нарисовала аббревиатуру ГУР на постаменте памятника Минину и Пожарскому. В момент задержания у нее был обнаружен баллон с краской», — сообщил представитель правоохранительных органов. По предварительным данным, на это пожилую женщину побудили телефонные мошенники, обещавшие списать с нее долги по кредитам, которые заставили ее взять. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия РФ.