Полиция задержала пенсионерку, написавшую «ГУР» на Красной площади в Москве

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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , судебное заседание, коридор суда, полиция, суд, полицейский
Полиция задержала 68-летнюю пенсионерку Фото:

Правоохранительные органы Москвы задержали 68-летнюю пенсионерку, которая нанесла аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины) на памятник Минину и Пожарскому, расположенный на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«68-летняя пенсионерка нарисовала аббревиатуру ГУР на постаменте памятника Минину и Пожарскому. В момент задержания у нее был обнаружен баллон с краской», — сообщил представитель правоохранительных органов. По предварительным данным, на это пожилую женщину побудили телефонные мошенники, обещавшие списать с нее долги по кредитам, которые заставили ее взять. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия РФ.

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Правоохранительные органы Москвы задержали 68-летнюю пенсионерку, которая нанесла аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины) на памятник Минину и Пожарскому, расположенный на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «68-летняя пенсионерка нарисовала аббревиатуру ГУР на постаменте памятника Минину и Пожарскому. В момент задержания у нее был обнаружен баллон с краской», — сообщил представитель правоохранительных органов. По предварительным данным, на это пожилую женщину побудили телефонные мошенники, обещавшие списать с нее долги по кредитам, которые заставили ее взять. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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