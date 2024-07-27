Офицер ВСУ предложил украинцам ехать на фронт ради доступа к электричеству

Офицер ВСУ Кирилл Сазонов предложил украинцам, страдающим от отсутствия электроснабжения, отправиться на передовую для доступа к электричеству. Об этом он заявил в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук.
«Кто совсем не может без света — айда ко мне. У меня есть свет двадцать четыре часа в сутки», — сказал Сазонов, предлагая гражданам подписать контракт на три года для обеспечения доступа к электроэнергии, сообщает РИА Новости.
Ранее «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электричества, а министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к возможным блэкаутам, передает 360.ru. Экс-президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, выступил с критикой в адрес нынешнего правительства из-за ситуации с электроснабжением в стране. Во время своего обращения в Верховной Раде он обвинил власти в бездействии и затягивании процесса восстановления электрогенерации.
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