27 июля 2024

Офицер ВСУ предложил украинцам ехать на фронт ради доступа к электричеству

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Украинцев призвали идти на фронт ради электричества
Украинцев призвали идти на фронт ради электричества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Офицер ВСУ Кирилл Сазонов предложил украинцам, страдающим от отсутствия электроснабжения, отправиться на передовую для доступа к электричеству. Об этом он заявил в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук.

«Кто совсем не может без света — айда ко мне. У меня есть свет двадцать четыре часа в сутки», — сказал Сазонов, предлагая гражданам подписать контракт на три года для обеспечения доступа к электроэнергии, сообщает РИА Новости.

Ранее «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электричества, а министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к возможным блэкаутам, передает 360.ru. Экс-президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, выступил с критикой в адрес нынешнего правительства из-за ситуации с электроснабжением в стране. Во время своего обращения в Верховной Раде он обвинил власти в бездействии и затягивании процесса восстановления электрогенерации.

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Офицер ВСУ Кирилл Сазонов предложил украинцам, страдающим от отсутствия электроснабжения, отправиться на передовую для доступа к электричеству. Об этом он заявил в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук. «Кто совсем не может без света — айда ко мне. У меня есть свет двадцать четыре часа в сутки», — сказал Сазонов, предлагая гражданам подписать контракт на три года для обеспечения доступа к электроэнергии, сообщает РИА Новости. Ранее «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электричества, а министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к возможным блэкаутам, передает 360.ru. Экс-президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, выступил с критикой в адрес нынешнего правительства из-за ситуации с электроснабжением в стране. Во время своего обращения в Верховной Раде он обвинил власти в бездействии и затягивании процесса восстановления электрогенерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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