Врио главы Курской области раскрыл детали пожара на нефтебазе после атаки Украины

Врио губернатора Смирнов: на нефтебазе частично потушен пожар после атаки ВСУ
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Веселые старты МЧС. Курган, пожарная охрана, мчс россии
В борьбе с огнем задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники, сообщил врио губернатора Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ликвидирован пожар на одном из трех резервуаров после украинской атаки по нефтебазе в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что всего загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников объекта не пострадал.

По словам Смирнова, тушение пожара продолжается. Привлечены 82 спасателя и 32 единицы спецтехники.

Возгорание произошло из-за прилета беспилотников ВСУ. Это случилось примерно в два ночи по местному времени.

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Ликвидирован пожар на одном из трех резервуаров после украинской атаки по нефтебазе в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что всего загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников объекта не пострадал. По словам Смирнова, тушение пожара продолжается. Привлечены 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Возгорание произошло из-за прилета беспилотников ВСУ. Это случилось примерно в два ночи по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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