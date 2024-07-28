Врио главы Курской области раскрыл детали пожара на нефтебазе после атаки Украины

Ликвидирован пожар на одном из трех резервуаров после украинской атаки по нефтебазе в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что всего загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников объекта не пострадал.
По словам Смирнова, тушение пожара продолжается. Привлечены 82 спасателя и 32 единицы спецтехники.
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Ликвидирован пожар на одном из трех резервуаров после украинской атаки по нефтебазе в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что всего загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников объекта не пострадал. По словам Смирнова, тушение пожара продолжается. Привлечены 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Возгорание произошло из-за прилета беспилотников ВСУ. Это случилось примерно в два ночи по местному времени.