Дочь фон дер Ляйен вышла замуж: жених взял фамилию еврокомиссара

Жених дочери фон дер Ляйен отказался от своей фамилии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
35-летняя дочь Урсулы фон дер Ляйен вышла замуж Фото:

Старшая дочь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Софи вышла замуж. Ее спутником стал Хуан Пабло Бротфельд, взявший фамилию невесты.

«Старшая из пятерых дочерей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вышла замуж: 35-летняя Софи связала себя узами брака с 35-летним Хуаном Пабло Бротфельдом», — пишет издание Bild. Сейчас жениха Софи зовут Хуан Пабло фон дер Ляйен.

Урсулу фон дер Ляйен 18 июля переизбрали главой Еврокомиссии. Голосование проходило в Европарламенте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Старшая дочь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Софи вышла замуж. Ее спутником стал Хуан Пабло Бротфельд, взявший фамилию невесты. «Старшая из пятерых дочерей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вышла замуж: 35-летняя Софи связала себя узами брака с 35-летним Хуаном Пабло Бротфельдом», — пишет издание Bild. Сейчас жениха Софи зовут Хуан Пабло фон дер Ляйен. Урсулу фон дер Ляйен 18 июля переизбрали главой Еврокомиссии. Голосование проходило в Европарламенте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...