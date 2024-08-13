В России введут наказание для чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом

«Ведомости»: в КоАП введут статью о недостаточной борьбе с экстремизмом
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В КоАП РФ предложили добавить новую статью
В КоАП РФ предложили добавить новую статью Фото:

В России планируют ввести штрафы или дисквалификацию для ряда чиновников в случае невыполнения мер по борьбе с экстремизмом. Соответствующий законопроект разработало МВД. 

«За нарушение должностным лицам грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет», — сообщила о содержании проекта закона газета «Ведомости». Отмечается, что в КоАП предлагается внести новую статью, обязывающую исполнять решения федеральной межведомственной комиссии.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что терроризм и экстремизм в России развиваются из-за нелегальной миграции. По его словам, чтобы справиться с ними, нужно пресекать формирование этнических анклавов. А российский генпрокурор Игорь Краснов добавил, что за полтора года в РФ заблокировали более 140 тысяч интернет-ресурсов с фейками, призывами к экстремизму и другим противоправным контентом, передает RT.  

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В России планируют ввести штрафы или дисквалификацию для ряда чиновников в случае невыполнения мер по борьбе с экстремизмом. Соответствующий законопроект разработало МВД.  «За нарушение должностным лицам грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет», — сообщила о содержании проекта закона газета «Ведомости». Отмечается, что в КоАП предлагается внести новую статью, обязывающую исполнять решения федеральной межведомственной комиссии. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что терроризм и экстремизм в России развиваются из-за нелегальной миграции. По его словам, чтобы справиться с ними, нужно пресекать формирование этнических анклавов. А российский генпрокурор Игорь Краснов добавил, что за полтора года в РФ заблокировали более 140 тысяч интернет-ресурсов с фейками, призывами к экстремизму и другим противоправным контентом, передает RT.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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