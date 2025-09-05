Таможенники сорвали «золотую аферу» на 267 млн рублей на границе с Китаем

Таможенники на Дальнем Востоке предотвратили попытку незаконного вывоза в Китай партии золотых слитков стоимостью 267 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни. Контрабанду обнаружили в пункте пропуска Благовещенск при досмотре грузовой фуры, следовавшей в город Хэйхэ.
«Контрабанду золотых слитков в Китай пресекли таможенники в пункте пропуска Благовещенск. 25 брусков драгоценного металла весом 34 килограмм были обнаружены во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в город Хэйхэ», — сообщила URA.RU пресс-секретарь таможни Елена Попова. Партию золотых слитков оценили в 267 млн рублей.
В результате проверки сотрудники таможни нашли тайник — люк, вырезанный в полости между кабиной тягача и прицепом. Водителем фуры был иностранный гражданин. Его действия были квалифицированы как контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору (пункт «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ). Обвинение предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
По информации ведомства, операция по задержанию золота проходила при участии сотрудников УФСБ России по Амурской области. Сейчас ведется расследование обстоятельств попытки вывоза драгоценного металла и устанавливаются возможные сообщники подозреваемого.
