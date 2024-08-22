Mash: экс-главкома Сухопутных войск РФ обманули почти на полмиллиона

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Владимира Чиркина мошенники развели с помощью специального приложения Фото:

Бывшего главкома сухопутных войск РФ Владимира Чиркина обманули почти на полмиллиона рублей. Об этом пишет Mash.

«Судимого за мошенничество экс-главкома Сухопутных войск РФ развели мошенники на 435к рублей — с помощью спецприложения на телефоне. Он поверил, что так сможет убрать из Википедии информация о своих преступлениях», — добавили в Mash.

Чиркину позвонила девушка с предложением отредактировать его историю в онлайн-энциклопедии и убрать строчки о том, что в 2008 году он получил взятку в размере 20 тысяч долларов. Через семь лет он был осужден за это.

Ранее сообщалось, что экс-главком сухопутных войск в 2015 году вышел на свободу. Он был осужден за взятку в 450 тысяч рублей. В московском суде смягчили наказание до штрафа и восстановили ему военное звание.

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Бывшего главкома сухопутных войск РФ Владимира Чиркина обманули почти на полмиллиона рублей. Об этом пишет Mash. «Судимого за мошенничество экс-главкома Сухопутных войск РФ развели мошенники на 435к рублей — с помощью спецприложения на телефоне. Он поверил, что так сможет убрать из Википедии информация о своих преступлениях», — добавили в Mash. Чиркину позвонила девушка с предложением отредактировать его историю в онлайн-энциклопедии и убрать строчки о том, что в 2008 году он получил взятку в размере 20 тысяч долларов. Через семь лет он был осужден за это. Ранее сообщалось, что экс-главком сухопутных войск в 2015 году вышел на свободу. Он был осужден за взятку в 450 тысяч рублей. В московском суде смягчили наказание до штрафа и восстановили ему военное звание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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