При убийстве царской семьи в доме Ипатьева в Екатеринбурге пули отскакивали от одежд арестованных. Это следует из допросов убийц, рассказал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью блогеру Сергею Минаеву.
«По их [убийц] признанию, которое мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства [члены царской семьи] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили», — сказал Краснов, отметив, что раненых добивали штыками.
Главный прокурор РФ сослался на показания участников казни. По его словам, часть этих бриллиантов была присвоена, но часть осталась в архивах музеев.
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