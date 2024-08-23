«Пули отскакивали от бриллиантов»: генпрокурор РФ раскрыл подробности убийства царской семьи. Видео

Краснов: во время расстрела царской семьи пули рикошетили от бриллиантов
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, краснов игорь
Краснов сослался на показания участников казни Фото:

При убийстве царской семьи в доме Ипатьева в Екатеринбурге пули отскакивали от одежд арестованных. Это следует из допросов убийц, рассказал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью блогеру Сергею Минаеву.

«По их [убийц] признанию, которое мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства [члены царской семьи] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили», — сказал Краснов, отметив, что раненых добивали штыками.

Главный прокурор РФ сослался на показания участников казни. По его словам, часть этих бриллиантов была присвоена, но часть осталась в архивах музеев.

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При убийстве царской семьи в доме Ипатьева в Екатеринбурге пули отскакивали от одежд арестованных. Это следует из допросов убийц, рассказал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью блогеру Сергею Минаеву. «По их [убийц] признанию, которое мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства [члены царской семьи] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили», — сказал Краснов, отметив, что раненых добивали штыками. Главный прокурор РФ сослался на показания участников казни. По его словам, часть этих бриллиантов была присвоена, но часть осталась в архивах музеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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