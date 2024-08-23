«Пули отскакивали от бриллиантов»: генпрокурор РФ раскрыл подробности убийства царской семьи. Видео

Краснов: во время расстрела царской семьи пули рикошетили от бриллиантов

23 августа 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Краснов сослался на показания участников казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU При убийстве царской семьи в доме Ипатьева в Екатеринбурге пули отскакивали от одежд арестованных. Это следует из допросов убийц, рассказал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью блогеру Сергею Минаеву. «По их [убийц] признанию, которое мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства [члены царской семьи] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили», — сказал Краснов, отметив, что раненых добивали штыками. Главный прокурор РФ сослался на показания участников казни. По его словам, часть этих бриллиантов была присвоена, но часть осталась в архивах музеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При убийстве царской семьи в доме Ипатьева в Екатеринбурге пули отскакивали от одежд арестованных. Это следует из допросов убийц, рассказал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью блогеру Сергею Минаеву. «По их [убийц] признанию, которое мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства [члены царской семьи] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили», — сказал Краснов, отметив, что раненых добивали штыками. Главный прокурор РФ сослался на показания участников казни. По его словам, часть этих бриллиантов была присвоена, но часть осталась в архивах музеев.