В Москве официально открыто наследственное дело после смерти известного режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары. Об этом сообщается в юридических материалах.
«Наследственное дело открыто», — сообщает РИА Новости. Дело ведет столичный нотариус, который займется вопросами распределения наследства покойного режиссера.
Юрий Кара скончался 16 июля в Ялте на 71-м году жизни, причиной смерти стал инфаркт. Режиссер известен своими работами в кино, включая фильмы «Воры в законе», «Завтра была война» и экранизацией «Мастера и Маргариты», которая долгое время пролежала на полке и была показана только в 2011 году. Прощание с режиссером состоялось 22 июля.
