В России представили дизайн первого водородного поезда. Фото

Поезд представляет собой пример экологически чистого транспорта
Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) впервые представила внешний вид первого в России пассажирского поезда, работающего на водородных топливных элементах. Рендеры опубликованы в соцсетях ТМХ.

«Основной целью, которую перед собой поставили дизайнеры при работе над новым поездом на водородных топливных элементах, было создание инновационного и динамичного образа, соответствующего принятой в ТМХ концепции „Бренд ДНК“», — рассказал шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов. Его слова опубликованы в telegram-канале компании.

В ТМХ также подчеркнули, что данный поезд является примером экологически чистого транспорта, и с помощью его оформления предприятие стремится привлечь внимание общества к необходимости бережного отношения к окружающей среде. Судя по опубликованным фотографиям, поезд отличается обтекаемым силуэтом и угловатым лобовым стеклом. В оформлении преобладают синие, серые и черные тона, а на передней части присутствуют ярко-красные элементы. Корпус поезда украшен геометрическими орнаментами. На передней панели размещено световое табло с указанием маршрута «Южно-Сахалинск».

На световом табло отображено название маршрута «Южно-Сахалинск»
Фото:

В ближайшие годы вагоны с гравитационными туалетами будут полностью выведены из эксплуатации в парке РЖД, а термин «санитарная зона» утратит свою актуальность. Об этом рассказал замгендиректора компании Иван Колесников. Он также добавил, что сегодня их остались единицы, и если их и приходится использовать, то при необходимости разовых или резервных перевозок, пишет RT.

