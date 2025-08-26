Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) впервые представила внешний вид первого в России пассажирского поезда, работающего на водородных топливных элементах. Рендеры опубликованы в соцсетях ТМХ.
«Основной целью, которую перед собой поставили дизайнеры при работе над новым поездом на водородных топливных элементах, было создание инновационного и динамичного образа, соответствующего принятой в ТМХ концепции „Бренд ДНК“», — рассказал шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов. Его слова опубликованы в telegram-канале компании.
В ТМХ также подчеркнули, что данный поезд является примером экологически чистого транспорта, и с помощью его оформления предприятие стремится привлечь внимание общества к необходимости бережного отношения к окружающей среде. Судя по опубликованным фотографиям, поезд отличается обтекаемым силуэтом и угловатым лобовым стеклом. В оформлении преобладают синие, серые и черные тона, а на передней части присутствуют ярко-красные элементы. Корпус поезда украшен геометрическими орнаментами. На передней панели размещено световое табло с указанием маршрута «Южно-Сахалинск».
В ближайшие годы вагоны с гравитационными туалетами будут полностью выведены из эксплуатации в парке РЖД, а термин «санитарная зона» утратит свою актуальность. Об этом рассказал замгендиректора компании Иван Колесников. Он также добавил, что сегодня их остались единицы, и если их и приходится использовать, то при необходимости разовых или резервных перевозок, пишет RT.
