Россия требует от организаторов «Формулы-1» 50 млн евро за разрыв контракта

Организаторы «Формулы-1» нарушили условия долгосрочного соглашения
Организаторы «Формулы-1» нарушили условия долгосрочного соглашения Фото:

Компания «Росгонки», выступавшая организатором российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», подала иск к организаторам серии в Высокий суд Англии и Уэльса. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Согласно данным The Telegraph, российская сторона требует компенсацию в размере 50 миллионов евро за односторонний разрыв контракта на проведение Гран-при России. В исковом заявлении отмечается, что организаторы «Формулы-1» нарушили условия долгосрочного соглашения и приняли решение под влиянием внешних политических факторов.

Гран-при России впервые был проведен в 2014 году на трассе в Сочи и с тех пор ежегодно входил в календарь чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». За восемь лет в Сочи прошли восемь этапов. В марте 2022 года руководство «Формулы-1» объявило о досрочном прекращении контракта с организаторами российского этапа.

