Суд изъял у Дурова все паспорта на время следствия

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров на время следствия остался без паспортов Фото:

Суд в Париже изъял у основателя Telegram-Павла Дурова все паспорта на время проведения следствия. Об этом сообщил французский адвокат Дэвид Оливер Камински.

Ранее сообщалось, что Дуров был освобожден из-под стражи. Тем не менее за ним ведется судебный надзор, а также ему запрещено покидать Францию.

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Суд в Париже изъял у основателя Telegram-Павла Дурова все паспорта на время проведения следствия. Об этом сообщил французский адвокат Дэвид Оливер Камински. Ранее сообщалось, что Дуров был освобожден из-под стражи. Тем не менее за ним ведется судебный надзор, а также ему запрещено покидать Францию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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