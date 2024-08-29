Суд изъял у Дурова все паспорта на время следствия

29 августа 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Павел Дуров на время следствия остался без паспортов Фото: TechCrunch /Flickr Суд в Париже изъял у основателя Telegram-Павла Дурова все паспорта на время проведения следствия. Об этом сообщил французский адвокат Дэвид Оливер Камински. Ранее сообщалось, что Дуров был освобожден из-под стражи. Тем не менее за ним ведется судебный надзор, а также ему запрещено покидать Францию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Париже изъял у основателя Telegram-Павла Дурова все паспорта на время проведения следствия. Об этом сообщил французский адвокат Дэвид Оливер Камински. Ранее сообщалось, что Дуров был освобожден из-под стражи. Тем не менее за ним ведется судебный надзор, а также ему запрещено покидать Францию.