Суд изъял у Дурова все паспорта на время следствия

Павел Дуров на время следствия остался без паспортов
Суд в Париже изъял у основателя Telegram-Павла Дурова все паспорта на время проведения следствия. Об этом сообщил французский адвокат Дэвид Оливер Камински.
Ранее сообщалось, что Дуров был освобожден из-под стражи. Тем не менее за ним ведется судебный надзор, а также ему запрещено покидать Францию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.