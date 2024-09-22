SHOT: аэропорты Волгограда и Астрахани были закрыты ночью из-за угрозы атаки БПЛА

SHOT: план «Ковер» был временно введен в аэропортах Волгограда и Астрахани ночью
© Служба новостей «URA.RU»
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Прилет самолета с Леонидом Слуцким. Курган, аэропорт, як-42д
В Волгограде и Астрахани был введен план «Ковер» в аэропортах минувшей ночью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 22 сентября в аэропортах Волгограда и Астрахани были остановлены рейсы из-за атаки украинских беспилотников. В целях безопасности временно вводился план «Ковер», сообщает telegram-канал Shot.

«Волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты в районе 1:40 [по мск]. За час до этого был закрыт аэропорт Астрахани», — говорится в сообщении. Из-за угрозы атаки БПЛА в Волгограде были задержаны два рейса, в Астрахани — три. В районе пяти утра ограничения были сняты, украинский дрон был уничтожен.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 15 беспилотников над шестью регионами РФ. В частности, дроны были поражены над Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Также БПЛА противника были уничтожены над Азовским морем, передает RT.

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В ночь на 22 сентября в аэропортах Волгограда и Астрахани были остановлены рейсы из-за атаки украинских беспилотников. В целях безопасности временно вводился план «Ковер», сообщает telegram-канал Shot. «Волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты в районе 1:40 [по мск]. За час до этого был закрыт аэропорт Астрахани», — говорится в сообщении. Из-за угрозы атаки БПЛА в Волгограде были задержаны два рейса, в Астрахани — три. В районе пяти утра ограничения были сняты, украинский дрон был уничтожен. В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 15 беспилотников над шестью регионами РФ. В частности, дроны были поражены над Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Также БПЛА противника были уничтожены над Азовским морем, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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