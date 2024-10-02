Сальдо сообщил о кровавой провокации ВСУ в Херсоне

02 октября 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Украинская сторона обвинила в инциденте Россию, заявил Сальдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU ВСУ совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, произошла трагедия, в результате которой погибли шесть мирных жителей, еще несколько десятков получили ранения. «Вчера киевский режим устроил на центральном рынке в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и несколько десятков ранив и травмировав», — написал Сальдо, отметив также, что украинская сторона обвинила в инциденте Россию. По утверждению Сальдо, происхождение боеприпаса, приведшего к жертвам, не соответствует заявлениям украинских властей. Губернатор утверждает, что снаряд прилетел с запада, а не с юга, предположительно с территории, где расположена военная база ВСУ. Сальдо заявил, что это была кровавая постановка, сценарий которой был написан заране. По его словам, съемочная группа украинского пропагандистского телеканала «Громадское» прибыла на место происшествия раньше машин скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, произошла трагедия, в результате которой погибли шесть мирных жителей, еще несколько десятков получили ранения. «Вчера киевский режим устроил на центральном рынке в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и несколько десятков ранив и травмировав», — написал Сальдо, отметив также, что украинская сторона обвинила в инциденте Россию. По утверждению Сальдо, происхождение боеприпаса, приведшего к жертвам, не соответствует заявлениям украинских властей. Губернатор утверждает, что снаряд прилетел с запада, а не с юга, предположительно с территории, где расположена военная база ВСУ. Сальдо заявил, что это была кровавая постановка, сценарий которой был написан заране. По его словам, съемочная группа украинского пропагандистского телеканала «Громадское» прибыла на место происшествия раньше машин скорой помощи.