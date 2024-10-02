Приложение Gmail на iOS перестало работать в России

Приложение Gmail от Google перестало функционировать на iOS-устройствах в России. Пользователи не могут обновить и получить доступ к новым сообщениям через официальное приложение Gmail на устройствах Apple.
«Почтовое приложение не дает обновить сообщения, поступившие на почтовый адрес с оригинального приложения на устройстве Apple», — отмечает корреспондент ТАСС. Уточняется, что почта Gmail перестала работать у российских пользователей на iOS.
Ранее сообщалось, что приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из Google Play. Теперь в магазине доступны лишь сервисы для детей и блогеров.
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Приложение Gmail от Google перестало функционировать на iOS-устройствах в России. Пользователи не могут обновить и получить доступ к новым сообщениям через официальное приложение Gmail на устройствах Apple. «Почтовое приложение не дает обновить сообщения, поступившие на почтовый адрес с оригинального приложения на устройстве Apple», — отмечает корреспондент ТАСС. Уточняется, что почта Gmail перестала работать у российских пользователей на iOS. Ранее сообщалось, что приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из Google Play. Теперь в магазине доступны лишь сервисы для детей и блогеров.