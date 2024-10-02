02 октября 2024

Приложение Gmail на iOS перестало работать в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, гугл, google
Пользователи не могут обновить и получить доступ к новым сообщениям через Gmail на  Apple Фото:

Приложение Gmail от Google перестало функционировать на iOS-устройствах в России. Пользователи не могут обновить и получить доступ к новым сообщениям через официальное приложение Gmail на устройствах Apple.

«Почтовое приложение не дает обновить сообщения, поступившие на почтовый адрес с оригинального приложения на устройстве Apple», — отмечает корреспондент ТАСС. Уточняется, что почта Gmail перестала работать у российских пользователей на iOS.

Ранее сообщалось, что приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из Google Play. Теперь в магазине доступны лишь сервисы для детей и блогеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приложение Gmail от Google перестало функционировать на iOS-устройствах в России. Пользователи не могут обновить и получить доступ к новым сообщениям через официальное приложение Gmail на устройствах Apple. «Почтовое приложение не дает обновить сообщения, поступившие на почтовый адрес с оригинального приложения на устройстве Apple», — отмечает корреспондент ТАСС. Уточняется, что почта Gmail перестала работать у российских пользователей на iOS. Ранее сообщалось, что приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из Google Play. Теперь в магазине доступны лишь сервисы для детей и блогеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...