21 октября 2024

Появились кадры с крушением грузового самолета в Судане

© Служба новостей «URA.RU»
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На борту самолета находились россияне
На борту самолета находились россияне Фото:

Появились кадры крушения грузового самолета Ил-76 в Судане. Воздушное судно с россиянами на борту было сбито мятежниками. На видео запечатлен момент, когда самолет, объятый огнем, стремительно падает на землю и взрывается. 

Самолет, принадлежащий компании Airline Transport Incorporation FZC, выполнял рейс с инженерной помощью из ОАЭ в Чад и потерпел крушение в Дарфуре, где идут бои. Среди погибших оказался главный инженер компании Виктор Гранов, передает Mash.

Российские дипломаты работают с суданскими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента. Мятежные силы, захватившие этот регион, подтвердили куршение самолета и заявили, что на борту были россияне.

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Появились кадры крушения грузового самолета Ил-76 в Судане. Воздушное судно с россиянами на борту было сбито мятежниками. На видео запечатлен момент, когда самолет, объятый огнем, стремительно падает на землю и взрывается.  Самолет, принадлежащий компании Airline Transport Incorporation FZC, выполнял рейс с инженерной помощью из ОАЭ в Чад и потерпел крушение в Дарфуре, где идут бои. Среди погибших оказался главный инженер компании Виктор Гранов, передает Mash. Российские дипломаты работают с суданскими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента. Мятежные силы, захватившие этот регион, подтвердили куршение самолета и заявили, что на борту были россияне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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