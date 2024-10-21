Появились кадры с крушением грузового самолета в Судане

Появились кадры крушения грузового самолета Ил-76 в Судане. Воздушное судно с россиянами на борту было сбито мятежниками. На видео запечатлен момент, когда самолет, объятый огнем, стремительно падает на землю и взрывается.
Самолет, принадлежащий компании Airline Transport Incorporation FZC, выполнял рейс с инженерной помощью из ОАЭ в Чад и потерпел крушение в Дарфуре, где идут бои. Среди погибших оказался главный инженер компании Виктор Гранов, передает Mash.
Российские дипломаты работают с суданскими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента. Мятежные силы, захватившие этот регион, подтвердили куршение самолета и заявили, что на борту были россияне.
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