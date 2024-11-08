В Дагестане арестовали спортивного комментатора Рабаданова

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Рабаданова арестовали за незаконный оборот оружия
Рабаданова арестовали за незаконный оборот оружия Фото:

Суд наложил арест на блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова за незаконный оборот оружия. Об этом сообщили в Ленинском суде Махачкалы в Дагестане.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает ТАСС слова представителя суда. В отношении Рабаданова возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия.

Ранее в ходе задержания Рабаданова была обнаружена и конфискована ручная граната, находящаяся в кармане его куртки, рассказал следователь на заседании в Ленинском районном суде Махачкалы. Боеприпас был заряжен тротилом и другим взрывчатым материалом.

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Суд наложил арест на блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова за незаконный оборот оружия. Об этом сообщили в Ленинском суде Махачкалы в Дагестане. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает ТАСС слова представителя суда. В отношении Рабаданова возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия. Ранее в ходе задержания Рабаданова была обнаружена и конфискована ручная граната, находящаяся в кармане его куртки, рассказал следователь на заседании в Ленинском районном суде Махачкалы. Боеприпас был заряжен тротилом и другим взрывчатым материалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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