В Дагестане арестовали спортивного комментатора Рабаданова

Суд наложил арест на блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова за незаконный оборот оружия. Об этом сообщили в Ленинском суде Махачкалы в Дагестане.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает ТАСС слова представителя суда. В отношении Рабаданова возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия.
Ранее в ходе задержания Рабаданова была обнаружена и конфискована ручная граната, находящаяся в кармане его куртки, рассказал следователь на заседании в Ленинском районном суде Махачкалы. Боеприпас был заряжен тротилом и другим взрывчатым материалом.
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