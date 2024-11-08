Скончался генконсул РФ в Гюмри Кандауров

Генеральный консул РФ в городе Гюмри (Армения) Руслан Кандауров скончался. Об этом рассказали в российском посольстве. Кандаурову было 63 года.
«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров», — написано в публикации российского посольства Армении. Она опубликована в telegram-канале. Отмечается, что Кандауров был назначен генконсулом РФ в Гюмри в декабре 2020 года.
Руслан Кандауров работал в дипломатической службе более 30 лет. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД, а так же за рубежом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.