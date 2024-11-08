Скончался генконсул РФ в Гюмри Кандауров

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Кандауров был назначен послом РФ в Гюмри в декабре 2020 года
Кандауров был назначен послом РФ в Гюмри в декабре 2020 года Фото:

Генеральный консул РФ в городе Гюмри (Армения) Руслан Кандауров скончался. Об этом рассказали в российском посольстве. Кандаурову было 63 года. 

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров», — написано в публикации российского посольства Армении. Она опубликована в telegram-канале. Отмечается, что Кандауров был назначен генконсулом РФ в Гюмри в декабре 2020 года. 

Руслан Кандауров работал в дипломатической службе более 30 лет. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД, а так же за рубежом. 

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Генеральный консул РФ в городе Гюмри (Армения) Руслан Кандауров скончался. Об этом рассказали в российском посольстве. Кандаурову было 63 года.  «С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров», — написано в публикации российского посольства Армении. Она опубликована в telegram-канале. Отмечается, что Кандауров был назначен генконсулом РФ в Гюмри в декабре 2020 года.  Руслан Кандауров работал в дипломатической службе более 30 лет. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД, а так же за рубежом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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