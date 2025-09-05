Названа оценка работы Владимира Путина со стороны россиян

Подавляющее большинство граждан России положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента страны. Это следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
По результатам исследования, опубликованного, 82% россиян считают, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями главы государства. Кроме оценки работы, высокий уровень доверия к президенту продемонстрировали 80% опрошенных. Только 11% респондентов выразили недоверие Владимиру Путину.
В ходе исследования респондентов также попросили оценить деятельность российского правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. Более половины (55%) опрошенных считают, что правительство работает скорее хорошо, тогда как 24% выразили недовольство работой кабинета министров. Работу Мишустина положительно оценили 59% участников опроса, 11% высказали неодобрение.
Участникам опроса предложили представить, что в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины респондентов (43%) заявили о готовности проголосовать за партию «Единая Россия». За ЛДПР готовы отдать свои голоса 10% опрошенных, за КПРФ — 8%. Партия «Справедливая Россия» получила бы 2% голосов, а «Новые люди» — 4%.
Опрос «ФОМнибус» был проведен в период с 29 по 31 августа. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи граждан России старше 18 лет, проживающих в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ. Опрос проводился методом личных интервью по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
