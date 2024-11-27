Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении «Орешника»

Медведев: РФ предупредила США о применении «Орешника» во избежание конфликта
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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
«Орешник» применили в рамках договоренностей между странами, заявили Медведев Фото:

Россия официально проинформировала США о возможном применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Это было сделано в рамках договоренностей между странами, чтобы избежать международного конфликта, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya.

«Как известно, о том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали „Орешник“, мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба», — сказал Медведев.

Однако применение Украиной дальнобойных ракет вызвало ответную реакцию Москвы, что, по словам Дмитрия Медведева, значительно усиливает напряженность в регионе. «Но, тем не менее, имея в виду то, что случилось, это, безусловно, переводит конфликт в стадию гораздо более напряженную, это эскалация конфликта», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что решение о применении «Орешника» было принято Верховным главнокомандующим. По его словам, этот шаг существенно повлиял на ход спецоперации на Украине.

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Россия официально проинформировала США о возможном применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Это было сделано в рамках договоренностей между странами, чтобы избежать международного конфликта, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya. «Как известно, о том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали „Орешник“, мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба», — сказал Медведев. Однако применение Украиной дальнобойных ракет вызвало ответную реакцию Москвы, что, по словам Дмитрия Медведева, значительно усиливает напряженность в регионе. «Но, тем не менее, имея в виду то, что случилось, это, безусловно, переводит конфликт в стадию гораздо более напряженную, это эскалация конфликта», — добавил он. Ранее Медведев заявил, что решение о применении «Орешника» было принято Верховным главнокомандующим. По его словам, этот шаг существенно повлиял на ход спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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