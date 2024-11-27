Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении «Орешника»

Медведев: РФ предупредила США о применении «Орешника» во избежание конфликта

27 ноября 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

«Орешник» применили в рамках договоренностей между странами, заявили Медведев Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия официально проинформировала США о возможном применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Это было сделано в рамках договоренностей между странами, чтобы избежать международного конфликта, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya. «Как известно, о том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали „Орешник“, мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба», — сказал Медведев. Однако применение Украиной дальнобойных ракет вызвало ответную реакцию Москвы, что, по словам Дмитрия Медведева, значительно усиливает напряженность в регионе. «Но, тем не менее, имея в виду то, что случилось, это, безусловно, переводит конфликт в стадию гораздо более напряженную, это эскалация конфликта», — добавил он. Ранее Медведев заявил, что решение о применении «Орешника» было принято Верховным главнокомандующим. По его словам, этот шаг существенно повлиял на ход спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия официально проинформировала США о возможном применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Это было сделано в рамках договоренностей между странами, чтобы избежать международного конфликта, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya. «Как известно, о том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали „Орешник“, мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба», — сказал Медведев. Однако применение Украиной дальнобойных ракет вызвало ответную реакцию Москвы, что, по словам Дмитрия Медведева, значительно усиливает напряженность в регионе. «Но, тем не менее, имея в виду то, что случилось, это, безусловно, переводит конфликт в стадию гораздо более напряженную, это эскалация конфликта», — добавил он. Ранее Медведев заявил, что решение о применении «Орешника» было принято Верховным главнокомандующим. По его словам, этот шаг существенно повлиял на ход спецоперации на Украине.