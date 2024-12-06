Сергей Захаров, известный в криминальных кругах 90-х как «Захар», вышел на свободу после 25 лет заключения. Захаров был арестован в 2001 году и осужден Мосгорсудом за ряд тяжких преступлений, включая убийства и похищения.
«Один из самых лютых бандитов 90-х вышел на свободу спустя четверть века после поимки... На их (Захарова и его подельников — прим.ред. URA.RU) счету серия похищений и убийств... В 2001 году Захарова и его бригадиров задержали. Мосгорсуд приговорил главаря банды к 21 году лишения свободы», — пишет telegram-канал «112».
Банда «Захаровские» была известна своей жестокостью даже среди других криминальных группировок. Они настаивали на выплате выкупа за заложников, однако после получения средств практически всегда убивали пленников. Остальные криминальные группировки опасались вести дела с бандой.
Однако в 2000 году несколько предпринимателей, находившихся под покровительством группировки «Захаровские», преодолели страх и обратились в правоохранительные органы. В 2001 году группировка была арестована. Московский городской суд вынес решение о приговоре лидера банды к 21 году заключения. Но в 2019 году Захаров признался в совершении еще трех убийств, что привело к увеличению его срока.
Недавно Захаров был освобожден из колонии №3 во Владимире. На момент освобождения ему исполнилось 55 лет, из которых 25 лет он провел в заключении.
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