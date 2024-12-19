Путин рассказал, почему сейчас не может быть счастлив

Путин: не могу быть счастлив, пока остаются проблемы у России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимр Путин во время прямой линии дал понять, что не является по-настоящему счастливым человеком, пока у России есть проблемы
Владимр Путин во время прямой линии дал понять, что не является по-настоящему счастливым человеком, пока у России есть проблемы Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, счастлив ли он. Он подчеркнул, что не будет по-настоящему счастлив до тех пор, пока российские бойцы продолжают воевать на фронте. 

По его словам, он не сможет быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы. Об этом он заявил во время прямой линии. Слова президента передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, счастлив ли он. Он подчеркнул, что не будет по-настоящему счастлив до тех пор, пока российские бойцы продолжают воевать на фронте.  По его словам, он не сможет быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы. Об этом он заявил во время прямой линии. Слова президента передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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