Путин рассказал, почему сейчас не может быть счастлив

Владимр Путин во время прямой линии дал понять, что не является по-настоящему счастливым человеком, пока у России есть проблемы
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, счастлив ли он. Он подчеркнул, что не будет по-настоящему счастлив до тех пор, пока российские бойцы продолжают воевать на фронте.
По его словам, он не сможет быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы. Об этом он заявил во время прямой линии. Слова президента передает корреспондент URA.RU.
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