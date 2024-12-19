Договор с Украиной по урегулированию конфликта должен включать условия по восстановлению разрушенной инфраструктуры Новороссии и добрососедству с ней. Такое мнение выразил губернатор Владимир Сальдо.
«Эти условия [по восстановлению и мирному сосуществованию] будут оговорены. [Иначе] как мы будем восстанавливать те разрушения, и те злые действия, которые были сделаны киевским режимом? Мы все равно же будем соседями, мы все равно будем находиться рядом», — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.
Кроме того, Сальдо обратил внимание на сложность ситуации вокруг переговоров из-за наличия множества влияющих факторов и различных «игроков». Он призвал к избеганию домыслов и сослался на позицию президента Владимира Путина о необходимости соблюдения конституционной территориальной целостности России.
Также по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Однако пока киевский режим отказывается от каких-либо переговоров, подчеркивали в Кремле.
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