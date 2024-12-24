В Петербурге школьница умерла от отравления водкой

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница выпила водку с сожителем и умерла. Смерть девушки была зафиксирована на следующий день после употребления алкогольного напитка, сообщили источники.
«Со слов 25-летнего мужчины, вечером 22 декабря они распивали водку. После возвращения домой подростку стало плохо, и она легла спать», — передает «Известия». На следующий день, 23 декабря, в районе 16:00 по местному времени мужчина заметил, что девушка не дышит и вызвал экстренные службы.
После смерти школьницы было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ее сожитель был задержан, на данный момент проводятся необходимые экспертизы для установления точной причины смерти.
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