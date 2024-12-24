Происшествия В Петербурге школьница умерла от отравления водкой 24 декабря 2024 в 13:42 Размер текста - 17 + По факту смерти школьницы из-за употребления водки возбуждено уголовное дело Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница выпила водку с сожителем и умерла. Смерть девушки была зафиксирована на следующий день после употребления алкогольного напитка, сообщили источники. «Со слов 25-летнего мужчины, вечером 22 декабря они распивали водку. После возвращения домой подростку стало плохо, и она легла спать», — передает «Известия». На следующий день, 23 декабря, в районе 16:00 по местному времени мужчина заметил, что девушка не дышит и вызвал экстренные службы. После смерти школьницы было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ее сожитель был задержан, на данный момент проводятся необходимые экспертизы для установления точной причины смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница выпила водку с сожителем и умерла. Смерть девушки была зафиксирована на следующий день после употребления алкогольного напитка, сообщили источники. «Со слов 25-летнего мужчины, вечером 22 декабря они распивали водку. После возвращения домой подростку стало плохо, и она легла спать», — передает «Известия». На следующий день, 23 декабря, в районе 16:00 по местному времени мужчина заметил, что девушка не дышит и вызвал экстренные службы. После смерти школьницы было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ее сожитель был задержан, на данный момент проводятся необходимые экспертизы для установления точной причины смерти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям