В Петербурге школьница умерла от отравления водкой

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Алкоголь и энергетики. Тюмень, водка, бутылки, 40 градусов, алкоголь, крепкий напиток, бутылки с алкоголем, крепкий алкоголь
По факту смерти школьницы из-за употребления водки возбуждено уголовное дело Фото:

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница выпила водку с сожителем и умерла. Смерть девушки была зафиксирована на следующий день после употребления алкогольного напитка, сообщили источники.

«Со слов 25-летнего мужчины, вечером 22 декабря они распивали водку. После возвращения домой подростку стало плохо, и она легла спать», — передает «Известия». На следующий день, 23 декабря, в районе 16:00 по местному времени мужчина заметил, что девушка не дышит и вызвал экстренные службы.

После смерти школьницы было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ее сожитель был задержан, на данный момент проводятся необходимые экспертизы для установления точной причины смерти.

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В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница выпила водку с сожителем и умерла. Смерть девушки была зафиксирована на следующий день после употребления алкогольного напитка, сообщили источники. «Со слов 25-летнего мужчины, вечером 22 декабря они распивали водку. После возвращения домой подростку стало плохо, и она легла спать», — передает «Известия». На следующий день, 23 декабря, в районе 16:00 по местному времени мужчина заметил, что девушка не дышит и вызвал экстренные службы. После смерти школьницы было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ее сожитель был задержан, на данный момент проводятся необходимые экспертизы для установления точной причины смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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