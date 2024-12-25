В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, убитого почти 20 лет назад. На месте захоронения ведутся следственные работы.
«Обнаружены останки убитого журналиста „Фонтанки“ и Агентства журналистских расследований Максима Максимова», — сообщил источник 78.ru. На месте работают сотрудники петербургского уголовного розыска, которые оказывают следствию оперативное сопровождение по расследованию.
Михаил Смирнов, бывший полковник полиции, признался в совершении убийства Максимова 29 июня 2004 года. Конфликт между Смирновым и Максимовым начался еще в 1999 году после публикации статьи о работе Смирнова. Напряженность между ними нарастала, что в конечном итоге привело к трагическим событиям 2004 года. Позиция журналиста вызвала возмущение у полковника, в результате чего у последнего появились мысли о его убийстве. Смирнов, используя помощь информатора, который завоевал доверие журналиста, привлек его в сауну на Фурштатской улице с целью его ликвидации.
При входе в помещение журналиста ударили по голове трубой сзади. Падающего Максимова подхватили под руки Смирнов и его соучастники, перенеся его в комнату, напоминающую спортзал. Затем Максимову нанесли удары по лицу и обвязали шею веревкой, с помощью которой его повесили на шведскую стенку. Тело было перевезено в лес на служебном автомобиле и похоронено недалеко от автодороги «Скандинавия».
Обновлено в 19:37: информацию об обнаружении останков подтвердили в Следственном комитете России. Сообщение с подтверждением опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
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