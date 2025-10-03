Руководитель «Эспаньолы» прокомментировал заявления про расформирование военной организации

Руководитель «Эспаньолы» опроверг сообщения о расформировании бригады
По словам Орлова, ликвидация 88-й бригады не означает ликвидацию «Эспаньолы»
Руководитель военной организации «Эспаньола» Станислав Орлов (позывной Испанец) опроверг сообщения о расформировании организации, появившиеся в ряде СМИ и соцсетей. Орлов объяснил, что слухи возникли после публикации новости о ликвидации 88-й бригады 1-го Добровольческого корпуса Минобороны РФ.

«Подобного рода заявления некомпетентны и глупы как с точки зрения нормативной базы и понимания системы силовых структур России, так и с точки зрения логики и здравого смысла», — подчеркнул Орлов в интервью «Ридусу». Он уточнил, что юридическое прекращение деятельности 88-й бригады не затрагивает бренд «Эспаньола» и само военное сообщество, состоящее из футбольных фанатов.

Основная команда «Эспаньолы» покинула структуру 1-го Добровольческого корпуса Минобороны России. Орлов отметил, что новые технологии и динамика военных действий требуют гибкости и интеллектуального роста, а существующие рамки мешают развитию. В связи с этим личный состав «Эспаньолы» полностью переходит в новые подразделения, которые соответствуют задачам современной армии. Он подчеркнул, что «Эспаньола» продолжит участие в обороне страны, но уже на новых условиях и в иных структурных форматах.

«Эспаньола» признана одной из ключевых российских группировок участвующих в специальной военной операции, именно они сыграли важную роль в освобождении Часова Яра. Группировка состоит преимущественно из футбольных фанатов.

