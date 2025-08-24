Экс-ведущий «Вестей» умер в США

Экс-ведущий программы «Вести» Юрий Ростов скончался
Бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов скончался в США. Об этом сообщают РБК.
«В США умер экс-ведущий программы „Вести“ Юрий Ростов», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте издания РБК.
Ростов запомнился зрителям как один из ключевых лиц «Вестей» начала 1990-х. Наибольшую известность ему принес восьмичасовой выпуск новостей 7 ноября 1991 года, который экс-ведущий вел совместно со Светланой Сорокиной.
