Умер основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен

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Жан-Мари Ле Пену было 96 лет на момент смерти
Жан-Мари Ле Пену было 96 лет на момент смерти Фото:

Во Франции в возрасте 96 лет скончался бывший глава партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщила семья политика. 

«Экс-лидер французской партии „Национальный фронт“ Жан-Мари Ле Пен умер», — говорится в материале BFMTV. На момент смерти политику было 96 лет. Телеканал отметил, что уход из жизни Ле Пена стал концом политической эпохи. 

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Во Франции в возрасте 96 лет скончался бывший глава партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщила семья политика.  «Экс-лидер французской партии „Национальный фронт“ Жан-Мари Ле Пен умер», — говорится в материале BFMTV. На момент смерти политику было 96 лет. Телеканал отметил, что уход из жизни Ле Пена стал концом политической эпохи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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