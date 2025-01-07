Умер основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пену было 96 лет на момент смерти
Во Франции в возрасте 96 лет скончался бывший глава партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщила семья политика.
«Экс-лидер французской партии „Национальный фронт“ Жан-Мари Ле Пен умер», — говорится в материале BFMTV. На момент смерти политику было 96 лет. Телеканал отметил, что уход из жизни Ле Пена стал концом политической эпохи.
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