ФАС заинтересовалась подорожанием бензина в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос установления норматива по реализации бензина на биржевых торгах до 17% с текущих 15%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС России рассматривает вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже до 17%», — сообщили в службе, отвечая на запрос журналистов о мерах стабилизации топливного рынка. В ведомстве также сообщили, что проводится мониторинг цен на примерно 12 тысяч автозаправочных станций с целью выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства. Информацию об этом передает РИА «Новости».
В настоящее время нормы продажи топлива на бирже составляют 15% для автомобильного бензина и 16% — для дизельного топлива. Увеличение нормативов, как считают в ФАС, призван повысить прозрачность формирования цен и снизить вероятность необоснованного роста стоимости топлива.
Сейчас Россия входит в топ-15 стран по доступности бензина в Европе. Лидером рейтинга является Люксембург. Там на среднемесячную зарплату можно приобрести более 2,8 тысячи литров бензина.
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