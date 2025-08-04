ФАС заинтересовалась подорожанием бензина в России

ФАС анализирует вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже
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ФАС хочет повысить продажи бензина на бирже для минимизации рисков необоснованного роста цен
ФАС хочет повысить продажи бензина на бирже для минимизации рисков необоснованного роста цен Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос установления норматива по реализации бензина на биржевых торгах до 17% с текущих 15%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС России рассматривает вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже до 17%», — сообщили в службе, отвечая на запрос журналистов о мерах стабилизации топливного рынка. В ведомстве также сообщили, что проводится мониторинг цен на примерно 12 тысяч автозаправочных станций с целью выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства. Информацию об этом передает РИА «Новости». 

В настоящее время нормы продажи топлива на бирже составляют 15% для автомобильного бензина и 16% — для дизельного топлива. Увеличение нормативов, как считают в ФАС, призван повысить прозрачность формирования цен и снизить вероятность необоснованного роста стоимости топлива.

Сейчас Россия входит в  топ-15 стран по доступности бензина в Европе. Лидером рейтинга является Люксембург. Там на среднемесячную зарплату можно приобрести более 2,8 тысячи литров бензина.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос установления норматива по реализации бензина на биржевых торгах до 17% с текущих 15%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ФАС России рассматривает вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже до 17%», — сообщили в службе, отвечая на запрос журналистов о мерах стабилизации топливного рынка. В ведомстве также сообщили, что проводится мониторинг цен на примерно 12 тысяч автозаправочных станций с целью выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства. Информацию об этом передает РИА «Новости».  В настоящее время нормы продажи топлива на бирже составляют 15% для автомобильного бензина и 16% — для дизельного топлива. Увеличение нормативов, как считают в ФАС, призван повысить прозрачность формирования цен и снизить вероятность необоснованного роста стоимости топлива. Сейчас Россия входит в  топ-15 стран по доступности бензина в Европе. Лидером рейтинга является Люксембург. Там на среднемесячную зарплату можно приобрести более 2,8 тысячи литров бензина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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