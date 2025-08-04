Министерство иностранных дел России выразило жесткий протест посольству Германии в Москве из-за высказываний посла ФРГ в Японии Петера Зигмунда о статусе южных Курильских островов. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями Посла ФРГ в Японии», сообщила пресс-служба дипведомства на сайте МИД РФ. Там подчеркнули, что заявления немецкого дипломата, прозвучавшие 25 июля, является прямым посягательством на территориальную целостность России.
Российская сторона отметила, что переход южных Курильских островов к СССР был оформлен по итогам Второй мировой войны и закреплен соответствующими международными соглашениями, а также Уставом ООН. Суверенитет России над этими территориями МИД назвал неоспоримым.
Представителями посольства дипломаты напомнили, что поддержка Берлином «юридически ничтожных территориальных притязаний» Японии выглядит особенно некорректно в год 80-летия Победы во Второй мировой войне. В министерстве также отметили, что подобная позиция ФРГ воспринимается как попытка пересмотреть исторические итоги войны, что противоречит принципам международного права и памяти о событиях 1945 года.
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