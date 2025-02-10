Фирмы украли 300 млн при исполнении гособоронзаказа, возбуждено дело

СК возбудил дело на глав фирм, обвиняемых в хищении 300 миллионов рублей на ГОЗ
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Две фирмы из Калининградской области обвинили в хищении 300 миллионов рублей
Две фирмы из Калининградской области обвинили в хищении 300 миллионов рублей Фото:

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон». По информации ГВСУ СК России, они подозреваются в хищении 300 млн рублей из средств, выделенных на строительство объектов для Минобороны РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО „Комплитстрой Групп“ и ООО „Атенон“ Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова. Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенном организованной группой (пункт „а“ части 2 статьи 201.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе Главного военно-следственного управления. Информация размещена в официальном telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

Следствие установило, что в рамках гособоронзаказа Минобороны России заключило контракты на сумму свыше 900 миллионов рублей для строительства военных объектов, в которых фигурировали указанные фирмы в качестве субподрядчиков. В период 2023-2024 годов руководители данных предприятий использовали более трети выделенных средств на нецелевые расходы.

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В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон». По информации ГВСУ СК России, они подозреваются в хищении 300 млн рублей из средств, выделенных на строительство объектов для Минобороны РФ. «Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО „Комплитстрой Групп“ и ООО „Атенон“ Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова. Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенном организованной группой (пункт „а“ части 2 статьи 201.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе Главного военно-следственного управления. Информация размещена в официальном telegram-канале военных следственных органов СК РФ. Следствие установило, что в рамках гособоронзаказа Минобороны России заключило контракты на сумму свыше 900 миллионов рублей для строительства военных объектов, в которых фигурировали указанные фирмы в качестве субподрядчиков. В период 2023-2024 годов руководители данных предприятий использовали более трети выделенных средств на нецелевые расходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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