Фирмы украли 300 млн при исполнении гособоронзаказа, возбуждено дело

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон». По информации ГВСУ СК России, они подозреваются в хищении 300 млн рублей из средств, выделенных на строительство объектов для Минобороны РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО „Комплитстрой Групп“ и ООО „Атенон“ Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова. Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенном организованной группой (пункт „а“ части 2 статьи 201.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе Главного военно-следственного управления. Информация размещена в официальном telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
Следствие установило, что в рамках гособоронзаказа Минобороны России заключило контракты на сумму свыше 900 миллионов рублей для строительства военных объектов, в которых фигурировали указанные фирмы в качестве субподрядчиков. В период 2023-2024 годов руководители данных предприятий использовали более трети выделенных средств на нецелевые расходы.
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