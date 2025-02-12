Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что прекращение финансирования от Агентства США по международному развитию (USAID) приведет к падению режима президента Молдавии Майи Санду в ближайшие пять месяцев. По его мнению, USAID поддерживало не только политическую, но и идеологическую борьбу против его страны.
«USAID — это организация, которая финансировала фашистские организации, в том числе. USAID это организация, которая была частью экосистемы по разрушению наших целостных идей, нашего поколения, наших мыслей, нашего твердого взгляда на какие-то вещи», — заявил Шор журналистам, его слова приводит РИА Новости. Оппозиционер также добавил, что те, кто содействовал фашизму и получал финансирование через эту организацию, сегодня окажутся на грани провала.
Шор также отметил, что необходимо поддерживать «светлую сторону» в борьбе против несправедливости и фашизма. Он подчеркнул роль здравомыслящих сил в стремлении изменить текущую политическую ситуацию и обеспечить переход к «нормальной жизни».
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию USAID представляет собой федеральное ведомство, задачей которого является оказание гуманитарной и экономической помощи странам по всему миру. В приоритетах агентства находятся такие области, как здравоохранение, образование, противодействие нищете, поддержка демократических процессов, защита прав человека, стимулирование развития бизнеса и быстрое реагирование на экстренные ситуации. Присутствие USAID распространяется более чем на 100 стран, а его бюджет превышает 50 миллиардов долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.