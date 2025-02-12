Тюменское реготделение «Партии пенсионеров» усилится югорчанами. Инсайд

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Тюменское крыло «Партии пенсионеров» укрепится благодаря югорчанам
Тюменское крыло «Партии пенсионеров» укрепится благодаря югорчанам Фото:

В тюменском отделении «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) возможно усиление ресурсов за счет югорского крыла. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник из внутрипартийных кругов.

«Действующий руководитель Марьин в хороших отношениях с лидером югорского крыла Владимиром Зиновьевым. Скорее всего и на мандат будет претендовать Иван Марьин. У югорчан хороший ресурс, они смогут поддержать своих в предвыборной гонке», — сообщил URA.RU источник.

Иван Марьин занял пост руководителя реготделения после Владимира Селиванова — его отстранили незадолго до выборов в тюменскую гордуму в 2023 году. Тогда лидера тюменских «пенсионеров» обвинили в саботаже югорские однопартийцы. 

В тюменском отделении партии РППСС агентству данную информацию не подтвердили. Сейчас в партии состоит 21 тюменец, к выборам количество челнов партии планируют увеличить. 

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В тюменском отделении «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) возможно усиление ресурсов за счет югорского крыла. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник из внутрипартийных кругов. «Действующий руководитель Марьин в хороших отношениях с лидером югорского крыла Владимиром Зиновьевым. Скорее всего и на мандат будет претендовать Иван Марьин. У югорчан хороший ресурс, они смогут поддержать своих в предвыборной гонке», — сообщил URA.RU источник. Иван Марьин занял пост руководителя реготделения после Владимира Селиванова — его отстранили незадолго до выборов в тюменскую гордуму в 2023 году. Тогда лидера тюменских «пенсионеров» обвинили в саботаже югорские однопартийцы.  В тюменском отделении партии РППСС агентству данную информацию не подтвердили. Сейчас в партии состоит 21 тюменец, к выборам количество челнов партии планируют увеличить. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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