В тюменском отделении «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) возможно усиление ресурсов за счет югорского крыла. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник из внутрипартийных кругов.
«Действующий руководитель Марьин в хороших отношениях с лидером югорского крыла Владимиром Зиновьевым. Скорее всего и на мандат будет претендовать Иван Марьин. У югорчан хороший ресурс, они смогут поддержать своих в предвыборной гонке», — сообщил URA.RU источник.
Иван Марьин занял пост руководителя реготделения после Владимира Селиванова — его отстранили незадолго до выборов в тюменскую гордуму в 2023 году. Тогда лидера тюменских «пенсионеров» обвинили в саботаже югорские однопартийцы.
В тюменском отделении партии РППСС агентству данную информацию не подтвердили. Сейчас в партии состоит 21 тюменец, к выборам количество челнов партии планируют увеличить.
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