Беглов: в Петербурге увеличилось финансирование высокотехнологичной медицины

В 2024 году финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в Санкт-Петербурге достигло 14,42 млрд рублей, что на 1,27 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Это позволило увеличить количество пациентов, получающих такую помощь. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Забота о здоровье петербуржцев — один из десяти ключевых приоритетов развития города на ближайшие годы. Важную роль здесь играет доступность высокотехнологичной медицинской помощи, которая повышается год от года. В значительной степени это относится к петербуржцам „серебряного возраста“, забота о которых также входит в числе десяти наших приоритетов», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на сайте Смольного.
Особое внимание в Петербурге уделяется развитию сложных видов медицинской помощи, включая трансплантацию органов, сердечно-сосудистую и нейрохирургию, а также роботоассистированные операции. Эти направления требуют значительных инвестиций и высокой квалификации медицинского персонала. Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет городского бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования и федеральных субсидий. На 2025 год планируется увеличение бюджета до 15 млрд рублей.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 53 медицинские организации предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь. Среди наиболее востребованных направлений выделяются онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.