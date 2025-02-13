Беглов: в Петербурге увеличилось финансирование высокотехнологичной медицины

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В Санкт-Петербурге 53 медицинские организации предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь
В Санкт-Петербурге 53 медицинские организации предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь Фото:

В 2024 году финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в Санкт-Петербурге достигло 14,42 млрд рублей, что на 1,27 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Это позволило увеличить количество пациентов, получающих такую помощь. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Забота о здоровье петербуржцев — один из десяти ключевых приоритетов развития города на ближайшие годы. Важную роль здесь играет доступность высокотехнологичной медицинской помощи, которая повышается год от года. В значительной степени это относится к петербуржцам „серебряного возраста“, забота о которых также входит в числе десяти наших приоритетов», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на сайте Смольного.

Особое внимание в Петербурге уделяется развитию сложных видов медицинской помощи, включая трансплантацию органов, сердечно-сосудистую и нейрохирургию, а также роботоассистированные операции. Эти направления требуют значительных инвестиций и высокой квалификации медицинского персонала. Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет городского бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования и федеральных субсидий. На 2025 год планируется увеличение бюджета до 15 млрд рублей.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 53 медицинские организации предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь. Среди наиболее востребованных направлений выделяются онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия.

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В 2024 году финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в Санкт-Петербурге достигло 14,42 млрд рублей, что на 1,27 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Это позволило увеличить количество пациентов, получающих такую помощь. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. «Забота о здоровье петербуржцев — один из десяти ключевых приоритетов развития города на ближайшие годы. Важную роль здесь играет доступность высокотехнологичной медицинской помощи, которая повышается год от года. В значительной степени это относится к петербуржцам „серебряного возраста“, забота о которых также входит в числе десяти наших приоритетов», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на сайте Смольного. Особое внимание в Петербурге уделяется развитию сложных видов медицинской помощи, включая трансплантацию органов, сердечно-сосудистую и нейрохирургию, а также роботоассистированные операции. Эти направления требуют значительных инвестиций и высокой квалификации медицинского персонала. Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет городского бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования и федеральных субсидий. На 2025 год планируется увеличение бюджета до 15 млрд рублей. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 53 медицинские организации предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь. Среди наиболее востребованных направлений выделяются онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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