РЕН ТВ: полицейские сорвали продажу ребенка в Москве

Полицейские в Москве в ночь на 14 февраля задержали злоумышленников, которые хотели продать ребенка, родившегося две недели назад. Правоохранители нашли соответствующее объявление в интернете и выдали себя за потенциальных покупателей, передает телеканал РЕН ТВ
«В Москве пытались продать младенца. На востоке столицы произошло задержание злоумышленников», — передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в одной из квартир на Парковой улице в восточной части города.
Медики осмотрели ребенка и подтвердили, что его здоровью ничего не угрожает. Малыша накормили и уложили спать. Telegram-канал Shot пишет, что злоумышленники пытались продать новорожденную девочку. На данный момент на месте продолжают работу сотрудники полиции, ожидается прибытие представителей службы по делам несовершеннолетних (ПДН), передает telegram-канал Baza.
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