РЕН ТВ: полицейские сорвали продажу ребенка в Москве

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Полиция задержала злоумышленников, которые пытались продать девочку 14 дней
Полиция задержала злоумышленников, которые пытались продать девочку 14 дней Фото:

Полицейские в Москве в ночь на 14 февраля задержали злоумышленников, которые хотели продать ребенка, родившегося две недели назад. Правоохранители нашли соответствующее объявление в интернете и выдали себя за потенциальных покупателей, передает телеканал РЕН ТВ

«В Москве пытались продать младенца. На востоке столицы произошло задержание злоумышленников», — передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в одной из квартир на Парковой улице в восточной части города.

Медики осмотрели ребенка и подтвердили, что его здоровью ничего не угрожает. Малыша накормили и уложили спать. Telegram-канал Shot пишет, что злоумышленники пытались продать новорожденную девочку. На данный момент на месте продолжают работу сотрудники полиции, ожидается прибытие представителей службы по делам несовершеннолетних (ПДН), передает telegram-канал Baza. 

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Полицейские в Москве в ночь на 14 февраля задержали злоумышленников, которые хотели продать ребенка, родившегося две недели назад. Правоохранители нашли соответствующее объявление в интернете и выдали себя за потенциальных покупателей, передает телеканал РЕН ТВ «В Москве пытались продать младенца. На востоке столицы произошло задержание злоумышленников», — передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в одной из квартир на Парковой улице в восточной части города. Медики осмотрели ребенка и подтвердили, что его здоровью ничего не угрожает. Малыша накормили и уложили спать. Telegram-канал Shot пишет, что злоумышленники пытались продать новорожденную девочку. На данный момент на месте продолжают работу сотрудники полиции, ожидается прибытие представителей службы по делам несовершеннолетних (ПДН), передает telegram-канал Baza. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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