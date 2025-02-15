США готовит «грандиозную сделку» с Лукашенко

Правительства двух держав, США и Белоруссии, обсуждают проведение масштабной сделки. Американские политические обозреватели предположили, что речь идет про ослабление западных санкций.
«Идет обсуждение грандиозной сделки. В обмен на заключенных американцев США ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларуссия», — указано в публикации The New York Times.
Авторы статьи подчеркивают, что получили сведения на условиях строгой анонимности. Американский Госдеп запрос журналистов проигнорировал.
Накануне помощник госсекретаря США Кристофер Смит посетил с деловым визитом своих белорусских коллег. Встреча проходила при личном участии президента страны Александра Лукашенко и главы КГБ республики Ивана Тертеля.
Несколькими днями ранее спецпосланник американского президента по делам заложников Адам Белер сообщил, что в Белоруссии освободили американца, задержанного местными властями, об этом сообщает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь Лукашенко — Наталья Эйсмонт позже заявила, что Минск регулярно получает подобные просьбы из Вашингтона, пишет RT.
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