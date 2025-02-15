15 февраля 2025

США готовит «грандиозную сделку» с Лукашенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Белоруссия поддерживает контакты с США на постоянной основе по линии отдельных служб
Белоруссия поддерживает контакты с США на постоянной основе по линии отдельных служб Фото:

Правительства двух держав, США и Белоруссии, обсуждают проведение масштабной сделки. Американские политические обозреватели предположили, что речь идет про ослабление западных санкций.

«Идет обсуждение грандиозной сделки. В обмен на заключенных американцев США ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларуссия», — указано в публикации The New York Times.

Авторы статьи подчеркивают, что получили сведения на условиях строгой анонимности. Американский Госдеп запрос журналистов проигнорировал.

Накануне помощник госсекретаря США Кристофер Смит посетил с деловым визитом своих белорусских коллег. Встреча проходила при личном участии президента страны Александра Лукашенко и главы КГБ республики Ивана Тертеля.

Несколькими днями ранее спецпосланник американского президента по делам заложников Адам Белер сообщил, что в Белоруссии освободили американца, задержанного местными властями, об этом сообщает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь Лукашенко — Наталья Эйсмонт позже заявила, что Минск регулярно получает подобные просьбы из Вашингтона, пишет RT.

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Правительства двух держав, США и Белоруссии, обсуждают проведение масштабной сделки. Американские политические обозреватели предположили, что речь идет про ослабление западных санкций. «Идет обсуждение грандиозной сделки. В обмен на заключенных американцев США ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларуссия», — указано в публикации The New York Times. Авторы статьи подчеркивают, что получили сведения на условиях строгой анонимности. Американский Госдеп запрос журналистов проигнорировал. Накануне помощник госсекретаря США Кристофер Смит посетил с деловым визитом своих белорусских коллег. Встреча проходила при личном участии президента страны Александра Лукашенко и главы КГБ республики Ивана Тертеля. Несколькими днями ранее спецпосланник американского президента по делам заложников Адам Белер сообщил, что в Белоруссии освободили американца, задержанного местными властями, об этом сообщает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь Лукашенко — Наталья Эйсмонт позже заявила, что Минск регулярно получает подобные просьбы из Вашингтона, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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