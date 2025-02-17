17 февраля 2025

Европа призналась, что не нашла решение по Украине на экстренном саммите

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Экстренный саммит в Париже не принял решений по Украине, заявил Туск
Экстренный саммит в Париже не принял решений по Украине, заявил Туск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экстренный саммит в Париже, который провели главы европейских стран, не принял никаких решений по Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании мероприятия.

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — рассказал Туск. Его выступление транслировала канцелярия в соцсети X. Премьер отметил, что единственное, к чему пришли лидеры, — это необходимость тесного сотрудничества для решения украинского вопроса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении экстренного саммита 17 февраля. Он отметил, что в ходе мероприятия необходимо обсудить политику президента США Дональда Трампа по отношению к Европе и Украине. Подробнее о том, как европейские лидеры собирались в Париже, — в материале URA.RU.

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Экстренный саммит в Париже, который провели главы европейских стран, не принял никаких решений по Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании мероприятия. «Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — рассказал Туск. Его выступление транслировала канцелярия в соцсети X. Премьер отметил, что единственное, к чему пришли лидеры, — это необходимость тесного сотрудничества для решения украинского вопроса. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении экстренного саммита 17 февраля. Он отметил, что в ходе мероприятия необходимо обсудить политику президента США Дональда Трампа по отношению к Европе и Украине. Подробнее о том, как европейские лидеры собирались в Париже, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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