Европа призналась, что не нашла решение по Украине на экстренном саммите

Экстренный саммит в Париже, который провели главы европейских стран, не принял никаких решений по Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании мероприятия.
«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — рассказал Туск. Его выступление транслировала канцелярия в соцсети X. Премьер отметил, что единственное, к чему пришли лидеры, — это необходимость тесного сотрудничества для решения украинского вопроса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении экстренного саммита 17 февраля. Он отметил, что в ходе мероприятия необходимо обсудить политику президента США Дональда Трампа по отношению к Европе и Украине. Подробнее о том, как европейские лидеры собирались в Париже, — в материале URA.RU.
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