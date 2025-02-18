УФАС признало ненадлежащей рекламу от сети ресторанов после жалобы петербуржца

Петербургское УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы) рассмотрело жалобу гражданина на назойливую рекламную рассылку. Главной проблемой стало то, что согласие на получение рекламы было вынужденным. Об этом сообщает УФАС.
«В Управление обратился гражданин с заявлением о назойливой смс-рекламе компании „Ollis“. Согласия на данную рекламу он не предоставлял», — пишет пресс-служба УФАС в официальной группе ВКонтакте. Без установки «галочки» в соответствующем поле, завершение покупки становилось невозможным.
Такая практика является нарушением прав потребителей. Согласие на получение рекламы должно быть добровольным и осознанным. В данном случае, потребитель был лишен возможности самостоятельно решить, хочет ли он получать рекламные сообщения. После рассмотрения дела, Федеральный орган признал действия компаний «Раппорто» и «Нева Брендинг», занимавшихся рассылкой, ненадлежащими и выдал предписания о прекращении нарушений.
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