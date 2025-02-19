Лавров анонсировал визит Путина в Китай

Лавров: Путин посетит Китай в конце августа — начале сентября
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Путин приедет в Китай в конце августа - начале сентября, заявил Лавров
Путин приедет в Китай в конце августа - начале сентября, заявил Лавров Фото:

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай в конце августа — начале сентября. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны в конце августа — начале сентября», — заявил Лавров. Трансляцию выступления главы МИД вел официальный сайт Госдумы. Лавров также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву на мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне.

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Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай в конце августа — начале сентября. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны в конце августа — начале сентября», — заявил Лавров. Трансляцию выступления главы МИД вел официальный сайт Госдумы. Лавров также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву на мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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