Лавров анонсировал визит Путина в Китай

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай в конце августа — начале сентября. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны в конце августа — начале сентября», — заявил Лавров. Трансляцию выступления главы МИД вел официальный сайт Госдумы. Лавров также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву на мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне.
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