Конфликт на Украине необходимо срочно решить мирным путем, учитывая численное превосходство России и истощенность европейских военных складов. Об этом сообщил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Он отметил, что новые поставки оружия Киеву не изменят ситуацию.
«Президент (США Дональд — ред. URA.RU) Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада», — написал Вэнс на своей странице в соцсети Х.
Также американский политик указал на проблемы с поставками оружия из Европы, подчеркнув истощение не только складов, но и индустриальной базы континента. Такие условия еще больше усиливают аргумент в пользу необходимости мирных переговоров. «Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас», — заключил Вэнс.
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