В США призвали к срочному миру на Украине из-за преимуществ России

Вице-президент США Вэнс: военные склады в Европе истощены
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В США заявили, что у России численное превосходство над ВСУ, новые поставки Киеву не помогут
В США заявили, что у России численное превосходство над ВСУ, новые поставки Киеву не помогут Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине необходимо срочно решить мирным путем, учитывая численное превосходство России и истощенность европейских военных складов. Об этом сообщил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Он отметил, что новые поставки оружия Киеву не изменят ситуацию.

«Президент (США Дональд — ред. URA.RU) Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада», — написал Вэнс на своей странице в соцсети Х.

Также американский политик указал на проблемы с поставками оружия из Европы, подчеркнув истощение не только складов, но и индустриальной базы континента. Такие условия еще больше усиливают аргумент в пользу необходимости мирных переговоров. «Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас», — заключил Вэнс.

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Конфликт на Украине необходимо срочно решить мирным путем, учитывая численное превосходство России и истощенность европейских военных складов. Об этом сообщил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Он отметил, что новые поставки оружия Киеву не изменят ситуацию. «Президент (США Дональд — ред. URA.RU) Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада», — написал Вэнс на своей странице в соцсети Х. Также американский политик указал на проблемы с поставками оружия из Европы, подчеркнув истощение не только складов, но и индустриальной базы континента. Такие условия еще больше усиливают аргумент в пользу необходимости мирных переговоров. «Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас», — заключил Вэнс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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