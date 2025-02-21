В Петербурге мужчина подал в суд на МФЦ из-за дискриминации

Иностранный сотрудник МФЦ Выборгского района Байжан Исмогулов обратился в суд с иском против своего работодателя. Он заявил, что при утверждении графика отпусков на 2025 год произошла дискриминация на религиозной и этнической почве. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«В декабре 2024 года директор МФЦ утвердил график отпусков, по которому истцу согласовали отпуск с 10.11.2025 на 28 дней. При этом, с 2016 по 2024 истец разбивал отпуск по 14 дней, и одна часть приходилась на лето, а тут вдруг нет. Данный факт истец связывает с жалобами на занижение оплаты его труда и его этнической и религиозной принадлежностью», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Исмогулов работает в МФЦ с 2015 года и, по его словам, до последнего времени не сталкивался с подобными проблемами.
Исмогулов указывает, что он является единственным сотрудником в своем секторе с азиатской внешностью и исповедующим ислам. Также он отмечает, что является единственным, кто совершает религиозные обряды в рабочее время. Истец считает, что такое изменение условий отпуска является формой наказания за его жалобы и выражением неприятия его религиозных и культурных особенностей.
В своем иске Исмогулов просит суд установить факт дискриминации, отменить приказ о графиках отпусков и возместить моральный вред в размере 1 миллиона рублей. Он настаивает на том, что его права как работника были нарушены, и требует восстановления справедливости. На данный момент иск Байжана Исмогулова не был принят к производству.
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