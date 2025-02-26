Президент США Дональд Трамп сможет завершить украинский конфликт в скором времени. Абсолютную уверенность в этом выразил его спецпосланник по Украине Кит Келлог.
«Я абсолютно уверен и доверяю ему в том, что эта война закончится в скором времени», — сказал американский чиновник. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.
Конфликт на Украине закончится в ближайшие несколько недель. Об этом 24 февраля заявил Трамп в разговоре с журналистами. О сроках завершения СВО говорят многие эксперты. Прогнозы российских, украинских и западных экспертов по завершению конфликта на Украине — в материале URA.RU.
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