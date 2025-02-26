Спецпосланник Трампа по Украине спрогнозировал, когда закончится СВО

Келлог выразил абсолютную уверенность в скором окончании украинского конфликта
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Конфликт на Украине будет урегулирован в ближайшее время, выразил уверенность Келлог
Конфликт на Украине будет урегулирован в ближайшее время, выразил уверенность Келлог Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп сможет завершить украинский конфликт в скором времени. Абсолютную уверенность в этом выразил его спецпосланник по Украине Кит Келлог.

«Я абсолютно уверен и доверяю ему в том, что эта война закончится в скором времени», — сказал американский чиновник. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

Конфликт на Украине закончится в ближайшие несколько недель. Об этом 24 февраля заявил Трамп в разговоре с журналистами. О сроках завершения СВО говорят многие эксперты. Прогнозы российских, украинских и западных экспертов по завершению конфликта на Украине — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп сможет завершить украинский конфликт в скором времени. Абсолютную уверенность в этом выразил его спецпосланник по Украине Кит Келлог. «Я абсолютно уверен и доверяю ему в том, что эта война закончится в скором времени», — сказал американский чиновник. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News. Конфликт на Украине закончится в ближайшие несколько недель. Об этом 24 февраля заявил Трамп в разговоре с журналистами. О сроках завершения СВО говорят многие эксперты. Прогнозы российских, украинских и западных экспертов по завершению конфликта на Украине — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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