Медведев анонсировал новую эру отношений между РФ и КНДР

Подписанный в 2024 году договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР символизирует начало новой эры в отношениях двух стран. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Россию и КНДР связывают многолетние узы дружбы и добрососедства. Подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве знаменует собой новую эру в отношениях двух стран», — заявил Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он уточнил, что договор 2024 года полностью отвечает общему стремлению двух стран проводить независимую политику по защите своего суверенитета.
Медведев акцентировал внимание на необходимости развития торгово-экономической кооперации и укрепления диалога между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи (ТПК). Протокол о расширении и углублении сотрудничества между партиями, подписанный на 2025–2027 годы, является серьезным шагом на пути к этому укреплению.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин подписали договор о глубоком стратегическом сотрудничестве стран. Он вступил в силу 4 декабря. Суть документа, к чему обязывает договор Россию и КНДР — в материале URA.RU.
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