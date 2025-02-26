Медведев анонсировал новую эру отношений между РФ и КНДР

Медведев: договор между Россией и КНДР символизирует новую эру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев заявил о важности укрепления диалога между партией «Единая Россия» и ТПК (партия в КНДР)
Медведев заявил о важности укрепления диалога между партией «Единая Россия» и ТПК (партия в КНДР) Фото:

Подписанный в 2024 году договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР символизирует начало новой эры в отношениях двух стран. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Россию и КНДР связывают многолетние узы дружбы и добрососедства. Подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве знаменует собой новую эру в отношениях двух стран», — заявил Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он уточнил, что договор 2024 года полностью отвечает общему стремлению двух стран проводить независимую политику по защите своего суверенитета.

Медведев акцентировал внимание на необходимости развития торгово-экономической кооперации и укрепления диалога между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи (ТПК). Протокол о расширении и углублении сотрудничества между партиями, подписанный на 2025–2027 годы, является серьезным шагом на пути к этому укреплению.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин подписали договор о глубоком стратегическом сотрудничестве стран. Он вступил в силу 4 декабря. Суть документа, к чему обязывает договор Россию и КНДР — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подписанный в 2024 году договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР символизирует начало новой эры в отношениях двух стран. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Россию и КНДР связывают многолетние узы дружбы и добрососедства. Подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве знаменует собой новую эру в отношениях двух стран», — заявил Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он уточнил, что договор 2024 года полностью отвечает общему стремлению двух стран проводить независимую политику по защите своего суверенитета. Медведев акцентировал внимание на необходимости развития торгово-экономической кооперации и укрепления диалога между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи (ТПК). Протокол о расширении и углублении сотрудничества между партиями, подписанный на 2025–2027 годы, является серьезным шагом на пути к этому укреплению. Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин подписали договор о глубоком стратегическом сотрудничестве стран. Он вступил в силу 4 декабря. Суть документа, к чему обязывает договор Россию и КНДР — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...