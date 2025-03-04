Пассажир, летевший из Новосибирска в Петербург, устроил драку на борту самолета

Пассажир рейса авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил дебош на борту самолета. 39-летний мужчина попытался ворваться в кабину пилотов. Об этом сообщает «Авиаторщина».
«В отношении пассажира S7 возбудили уголовное дело после того, как он попытался пробраться в кабину пилотов и подрался с попутчиками», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Очевидцы сообщили, что нарушитель порядка вел себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью и расталкивал других пассажиров, пробираясь от 27-го ряда к кабине пилота. Экипаж воздушного судна предпринял попытку успокоить дебошира, однако мужчина проигнорировал предупреждения бортпроводников и продолжил агрессивные действия.
На помощь экипажу пришли пассажиры, находившиеся рядом. Попытка успокоить агрессивного попутчика завершилась дракой прямо в салоне самолета. Мужчина нанес несколько ударов пассажирам, пытавшимся его остановить. Несмотря на инцидент, экипажу удалось сохранить контроль над ситуацией на борту. Самолет благополучно совершил посадку в Пулково без задержек.
Сразу после приземления в Санкт-Петербурге нарушитель был задержан сотрудниками полиции, вызванными в аэропорт заранее. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство. За подобные действия на борту воздушного судна нарушителю грозит серьезное наказание — до семи лет лишения свободы.
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