Пассажир, летевший из Новосибирска в Петербург, устроил драку на борту самолета

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На помощь экипажу пришли пассажиры, находившиеся рядом
На помощь экипажу пришли пассажиры, находившиеся рядом Фото:

Пассажир рейса авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил дебош на борту самолета. 39-летний мужчина попытался ворваться в кабину пилотов. Об этом сообщает «Авиаторщина».

«В отношении пассажира S7 возбудили уголовное дело после того, как он попытался пробраться в кабину пилотов и подрался с попутчиками», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Очевидцы сообщили, что нарушитель порядка вел себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью и расталкивал других пассажиров, пробираясь от 27-го ряда к кабине пилота. Экипаж воздушного судна предпринял попытку успокоить дебошира, однако мужчина проигнорировал предупреждения бортпроводников и продолжил агрессивные действия.

На помощь экипажу пришли пассажиры, находившиеся рядом. Попытка успокоить агрессивного попутчика завершилась дракой прямо в салоне самолета. Мужчина нанес несколько ударов пассажирам, пытавшимся его остановить. Несмотря на инцидент, экипажу удалось сохранить контроль над ситуацией на борту. Самолет благополучно совершил посадку в Пулково без задержек.

Сразу после приземления в Санкт-Петербурге нарушитель был задержан сотрудниками полиции, вызванными в аэропорт заранее. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство. За подобные действия на борту воздушного судна нарушителю грозит серьезное наказание — до семи лет лишения свободы.

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Пассажир рейса авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил дебош на борту самолета. 39-летний мужчина попытался ворваться в кабину пилотов. Об этом сообщает «Авиаторщина». «В отношении пассажира S7 возбудили уголовное дело после того, как он попытался пробраться в кабину пилотов и подрался с попутчиками», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Очевидцы сообщили, что нарушитель порядка вел себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью и расталкивал других пассажиров, пробираясь от 27-го ряда к кабине пилота. Экипаж воздушного судна предпринял попытку успокоить дебошира, однако мужчина проигнорировал предупреждения бортпроводников и продолжил агрессивные действия. На помощь экипажу пришли пассажиры, находившиеся рядом. Попытка успокоить агрессивного попутчика завершилась дракой прямо в салоне самолета. Мужчина нанес несколько ударов пассажирам, пытавшимся его остановить. Несмотря на инцидент, экипажу удалось сохранить контроль над ситуацией на борту. Самолет благополучно совершил посадку в Пулково без задержек. Сразу после приземления в Санкт-Петербурге нарушитель был задержан сотрудниками полиции, вызванными в аэропорт заранее. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство. За подобные действия на борту воздушного судна нарушителю грозит серьезное наказание — до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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