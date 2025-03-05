Welt: украинцы снова побегут из страны из-за решения Трампа

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Политика США принесет новую волну украинских беженцев в Германию
Политика США принесет новую волну украинских беженцев в Германию Фото:

В Германии ожидают новую волну украинских беженцев из-за прекращения США военной помощи Украине. Об этом сообщил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний (VNW) Андреас Брайтнер.

«С решением США прекратить военную помощь Украине растет опасность того, что еще больше людей в больших количествах переберутся на север Германии», — заявил Андреас Брайтнер, его слова передает издание Welt. Он также отметил, что Мекленбург-Передняя Померания, а также Гамбург, должны создать больше жизненного пространства для этих людей.

По информации от Брайтнера, также как и три года назад, большое количество украинцев планирует приехать в северную Германию. Одной из причин этого является наличие уже сформировавшейся диаспоры соотечественников в регионе. Директор подчеркивает, что жилищные компании должны получить возможность ускорить процессы строительства жилья. Он также указывает на важность не забывать о развитии социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады, особенно учитывая, что текущий уровень свободных жилых площадей значительно ниже, чем три года назад.

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В Германии ожидают новую волну украинских беженцев из-за прекращения США военной помощи Украине. Об этом сообщил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний (VNW) Андреас Брайтнер. «С решением США прекратить военную помощь Украине растет опасность того, что еще больше людей в больших количествах переберутся на север Германии», — заявил Андреас Брайтнер, его слова передает издание Welt. Он также отметил, что Мекленбург-Передняя Померания, а также Гамбург, должны создать больше жизненного пространства для этих людей. По информации от Брайтнера, также как и три года назад, большое количество украинцев планирует приехать в северную Германию. Одной из причин этого является наличие уже сформировавшейся диаспоры соотечественников в регионе. Директор подчеркивает, что жилищные компании должны получить возможность ускорить процессы строительства жилья. Он также указывает на важность не забывать о развитии социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады, особенно учитывая, что текущий уровень свободных жилых площадей значительно ниже, чем три года назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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