Welt: украинцы снова побегут из страны из-за решения Трампа

В Германии ожидают новую волну украинских беженцев из-за прекращения США военной помощи Украине. Об этом сообщил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний (VNW) Андреас Брайтнер.
«С решением США прекратить военную помощь Украине растет опасность того, что еще больше людей в больших количествах переберутся на север Германии», — заявил Андреас Брайтнер, его слова передает издание Welt. Он также отметил, что Мекленбург-Передняя Померания, а также Гамбург, должны создать больше жизненного пространства для этих людей.
По информации от Брайтнера, также как и три года назад, большое количество украинцев планирует приехать в северную Германию. Одной из причин этого является наличие уже сформировавшейся диаспоры соотечественников в регионе. Директор подчеркивает, что жилищные компании должны получить возможность ускорить процессы строительства жилья. Он также указывает на важность не забывать о развитии социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады, особенно учитывая, что текущий уровень свободных жилых площадей значительно ниже, чем три года назад.
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