На Западе предпочитают не обсуждать последствия пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, а вместо этого изображают это «на больших ватманах». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне Белый дом выложил фотографию президента США Дональда Трампа и Зеленского на фоне карты Украины в Овальном кабинете.
«Теперь о результатах похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами», — написала Захарова в своем telegram-канале. Таким образом дипломат высмеяла опубликованную фотографию из Овального кабинета. С помощью нее Зеленский пояснял Трампу детали происходящего на передовой.
Захарова полагает, что нынешний президент Украины еще 11 лет назад фактически осознавал, к каким последствиям может привести его пребывание у власти без мудрости, образования, а также необходимых качеств и чувства собственного достоинства. Дипломат отметила, что «Зеленский, как говорилось в нашем любимом фильме, „в ранней молодости был значительно талантливей, чем сейчас“».
В Белом доме 18 августа состоялась встреча с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, а также ряда европейских лидеров. В Вашингтон прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
После встречи Зеленский выдвинул ряд условий, при выполнении которых он готов рассмотреть вариант мирного урегулирования конфликта в стране. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ. В ходе общения с журналистами Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о потенциальной передаче территорий России. При этом он впервые допустил возможность начала переговорного процесса без предварительного установления режима прекращения огня, а также проведения выборов на территории Украины.
