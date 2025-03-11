Лавров заявил о попытке Зеленского спастись от «гнева народного»

Лавров: попытки ввести миротворцев на Украину — попытка спасти власти
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Лавров выразил уверенность в успешной работе Синирлиоглу
Лавров выразил уверенность в успешной работе Синирлиоглу Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Инициативы о размещении миротворческих сил на Украине можно рассматривать как попытку обеспечить защиту украинских властей от «гнева народного». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Пока предложения о вводе миротворцев на Украину выглядят как попытка спасти остатки украинских властей от „гнева народного“», — заявил Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Его вступительное слово опубликовано на сайте российского МИДа. Он также выразил уверенность в успешной работе генсека, прибывшего накануне в Москву. 

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Инициативы о размещении миротворческих сил на Украине можно рассматривать как попытку обеспечить защиту украинских властей от «гнева народного». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.  «Пока предложения о вводе миротворцев на Украину выглядят как попытка спасти остатки украинских властей от „гнева народного“», — заявил Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Его вступительное слово опубликовано на сайте российского МИДа. Он также выразил уверенность в успешной работе генсека, прибывшего накануне в Москву. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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