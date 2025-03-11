Лавров заявил о попытке Зеленского спастись от «гнева народного»

Инициативы о размещении миротворческих сил на Украине можно рассматривать как попытку обеспечить защиту украинских властей от «гнева народного». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Пока предложения о вводе миротворцев на Украину выглядят как попытка спасти остатки украинских властей от „гнева народного“», — заявил Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Его вступительное слово опубликовано на сайте российского МИДа. Он также выразил уверенность в успешной работе генсека, прибывшего накануне в Москву.
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