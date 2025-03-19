В России предложили дополнительный отпуск за отказ от курения

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Курящие, по словам аналитика, нагружает систему здравоохранения
Курящие, по словам аналитика, нагружает систему здравоохранения Фото:

В России предложили дать дополнительный отпуск для работников, решивших бросить курение. Письмо с таким предложением министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову отправил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«...Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — написано аналитиком в копии письма, которое попало к RT. Орлов также отмечает, что, по словам министра здравоохранения России Михаил Мурашко, «курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей».

Согласно заявлению директора, причинами этого являются частые перерывы на курение и падение уровня производительности. В дополнение к этому, хронические заболевания, включая те, что связаны с регулярным употреблением табака и повышенной смертностью, сокращают валовой внутренний продукт на 4%. Все курящие, по словам Орлова, накладывают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и наносит значительный ущерб экономике страны.

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В России предложили дать дополнительный отпуск для работников, решивших бросить курение. Письмо с таким предложением министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову отправил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «...Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — написано аналитиком в копии письма, которое попало к RT. Орлов также отмечает, что, по словам министра здравоохранения России Михаил Мурашко, «курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей». Согласно заявлению директора, причинами этого являются частые перерывы на курение и падение уровня производительности. В дополнение к этому, хронические заболевания, включая те, что связаны с регулярным употреблением табака и повышенной смертностью, сокращают валовой внутренний продукт на 4%. Все курящие, по словам Орлова, накладывают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и наносит значительный ущерб экономике страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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