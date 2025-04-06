06 апреля 2025

Депутат Милонов получил ранение на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Милонов не стал сразу рассказывать о своей травме, полученной на фронте, чтобы эти данные не использовал противник
Милонов не стал сразу рассказывать о своей травме, полученной на фронте, чтобы эти данные не использовал противник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что во время боевых действий на фронте СВО получил ранение. Однако он не стал сразу рассказывать об этом, чтобы информацию не использовали в информационной войне.

«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — заявил Милонов. Его слова передает «Комсомольская правда». 

В качестве старшего наводчика противотанковой артиллерийской батареи, Милонов управлял орудием «Рапира», занимался подготовкой и заправкой снарядов, а также оказывал поддержку пехоте ВС РФ. Он упомянул, что его батарея была одной из первых, кто вошел в населенный пункт Попасная (ЛНР) в составе объединенной группы. Большую часть времени депутат проживал в Горловке (ДНР), в месте дислокации. Его пушка находилась в четырех километрах от линии фронта, и Виталий Милонов на мотоцикле добирался до нее за семь минут.

В настоящее время депутатам официально запрещено длительное пребывание в зоне спецоперации, именно из-за этого Милонов вернулся домой. По словам парламентария, если бы не это ограничение, он бы предпочел остаться на месте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что во время боевых действий на фронте СВО получил ранение. Однако он не стал сразу рассказывать об этом, чтобы информацию не использовали в информационной войне. «Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — заявил Милонов. Его слова передает «Комсомольская правда».  В качестве старшего наводчика противотанковой артиллерийской батареи, Милонов управлял орудием «Рапира», занимался подготовкой и заправкой снарядов, а также оказывал поддержку пехоте ВС РФ. Он упомянул, что его батарея была одной из первых, кто вошел в населенный пункт Попасная (ЛНР) в составе объединенной группы. Большую часть времени депутат проживал в Горловке (ДНР), в месте дислокации. Его пушка находилась в четырех километрах от линии фронта, и Виталий Милонов на мотоцикле добирался до нее за семь минут. В настоящее время депутатам официально запрещено длительное пребывание в зоне спецоперации, именно из-за этого Милонов вернулся домой. По словам парламентария, если бы не это ограничение, он бы предпочел остаться на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...