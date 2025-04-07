В России резко выросло число дипфейков

За три месяца текущего года в информационном пространстве России появился 61 дипфейк и 2,3 тысячи копий. Это в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 год и 67% от общего числа дипфейков в 2024 году. Данными из исследования Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN) поделились в рамках сессии «Принципы противодействия цифровой дезинформации» на RIGF 2025.
При этом о дипфейках знают 50% россиян, но только 73% из них могут корректно объяснить, что это такое. Другими словами, только 36% от общего количества опрошенных действительно понимают, что такое дипфейк.
«Фейки и дипфейки — это не только российская проблема. Это всемирный феномен. Увеличивается число дипфейков, в том числе благодаря техническому развитию. В 2024 году в мире число дипфейков выросло на 118% по сравнению с 2023 годом. Использование искусственного интеллекта приходится на 42,5% финансовых преступлений в мире», — отметила специалист в области геополитики и кибербезопасности, журналист Geopolitics360 (Сингапур/США), эксперт GFCN Лили Онг. Она также уточнила, что 89% обнаруженных в этом году дипфейков связаны с политической сферой, силовыми структурами и государственной безопасностью.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом в текущем на 11% увеличилось количество недостоверной информации, связанной с социально-экономическими трендами. 60% граждан сталкиваются с фейковыми новостями как минимум раз в неделю. 66% людей признаются, что хотя бы раз поверили изложенной в них информации.
«В последние несколько лет активно растет число региональных фейков — это подтверждают результаты исследования GFCN. Другая ключевая тенденция — снижение числа просмотров фейков об СВО. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в этом году показатель сократился на 54%. В первую очередь, это связано с тем, что фейков на эту тему в сети в целом стало меньше», — пояснил эксперт Global Fact-сhecking Network (GFCN), руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.
Он также особо отметил, что изменилось содержание фейков, конкретные убеждения в них становятся оценочными суждениями. Кроме того, с проблемой фейков столкнулись и некоторые недружественные страны, где распространяется очень много непроверенной и ничем не подтвержденной информации.
Таким образом, распространение недостоверной информации по-прежнему остается серьезной проблемой в стране. «Однако мы можем наблюдать положительную динамику: встречаемость фейков и уязвимость общества перед ними падает из года в год. Все больше людей выступают за введение законодательного регулирования дипфейков и маркировки, растет поддержка мер противодействия дезинформации», — отметил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
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